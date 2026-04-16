Після похолодання в Україну повернеться потепління

Найближчі кілька днів в Україні очікується дощова погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на синоптика Віталія Постриганя.

За його словами, в п’ятницю та суботу, 17-18 квітня, циклонічні вихори над Білоруссю та Туреччиною забезпечать у нашому регіоні короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Температура вночі коливатиметься у межах +3…+8 градусів, вдень повітря прогріється до +12…+17.

"19 квітня, розпочнеться хвиля холоднечі, відносної. З посиленим вітром надходитиме сухе арктичне повітря. Температура вночі +2…+7, вдень +10…+15. Місцями випадатиме невеликий дощ", – підсумував синоптик.

