Після похолодання в Україну повернеться потепління
Найближчі кілька днів в Україні очікується дощова погода
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на синоптика Віталія Постриганя.
За його словами, в п’ятницю та суботу, 17-18 квітня, циклонічні вихори над Білоруссю та Туреччиною забезпечать у нашому регіоні короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Температура вночі коливатиметься у межах +3…+8 градусів, вдень повітря прогріється до +12…+17.
"19 квітня, розпочнеться хвиля холоднечі, відносної. З посиленим вітром надходитиме сухе арктичне повітря. Температура вночі +2…+7, вдень +10…+15. Місцями випадатиме невеликий дощ", – підсумував синоптик.
Як повідомлялось, в Україну йде суттєве потепління. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +19 градусів.
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
