В Одесі пролунав вибух: пошкоджені автівки
В четвер, 20 лютого, близько 16:40 в Одесі пролунав вибух
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок детонації невідомого предмету пошкоджено три автівки. На щастя, постраждалих немає.
На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються всі обставини.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала чотирьох російських агентів, які на замовлення РФ готували теракт у Миколаєві 14 лютого. Ними виявилися неповнолітні хлопці. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
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