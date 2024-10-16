Мешканці Одеси погрожували розправою військовому і вимагали 400 тисяч гривень "боргу"

фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі шестеро місцевих жителів погрожували розправою військовослужбовцю ЗСУ. Зловмисники вимагали від захисника 400 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, затримані вимагали у військовослужбовця 400 тис гривень неіснуючого боргу.

"Вимагачі переслідували потерпілого та погрожували розправою. Більше того, вони прийшли до оселі "боржника" та забрали 5 тис грн і 300 доларів США", — йдеться в повідомленні.

Згодом зловмисників викрили правоохоронці. Наразі суд обрав шістьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що колишній правоохоронець із Одеси вимагав $60 тисяч хабаря, видаючи себе за працівника ДБР.