В Одесі затримали російського шпигуна, який стежив за штурмовою бригадою
Служба безпеки України затримала в Одесі агента російських спецслужб, який шпигував за українськими військовими підрозділами та готував інформацію для ворожих ракетно-дронових ударів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.
Зловмисник збирав дані про тимчасові бази підрозділів штурмової бригади Нацполіції "Лють" та місця дислокації мобільних вогневих груп ППО.
63-річний одесит був завербований дистанційно російськими спецслужбами в обмін на грошову винагороду. Під виглядом прогулянок він фотографував військові об’єкти та передавав координати через електронну пошту.
СБУ задокументувала його діяльність та затримала під час розвідувальної операції поблизу одного з військових об’єктів. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.
Зловмиснику повідомлено про підозру за державну зраду, за що йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли замовні підпали на Одещині.