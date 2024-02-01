Поліція викрила псевдопрацівника СБУ, який за 4000 доларів обіцяв посаду у спецслужбі

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно зловмисника, який видавав себе за працівника Служби безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Громадянин іншої країни, який на той момент проживав у Києві, під час спілкування у месенджері зі знайомим з Ізмаїла сказав йому, що служить в СБУ і нібито може посприяти у працевлаштуванні до спецслужби. Свої послуги зловмисник оцінив у 4000 доларів.

Ізмаїльчанин кількома траншами перевів на рахунок зловмисника, який не мав жодного стосунку до спецслужби, майже 143 тисячі гривень. Псевдопрацівник СБУ ще деякий час поспілкувався з ошуканим чоловіком, обіцяючи виконати всі домовленості, але через деякий час перестав виходити на зв’язок.

Також правоохоронці з’ясували, що на розгляді в одному зі столичних судів відносно фігуранта є обвинувальний акт за шахрайство та підробку документів.

Зловмиснику висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 190 КК України, йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Обвинувальний акт скерований до суду.

Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили підозру сержанту Державної прикордонної служби України, який вимагав та одержав хабар від іншого прикордонника. Чоловік пообіцяв колезі за гроші перевести його на посаду в іншу область.