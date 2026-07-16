Німеччина видала Україні екснардепа, якого підозрюють у відмиванні 20 млн грн

Фото: Національна поліція

Німеччина передала Україні колишнього народного депутата VIII скликання, якого підозрюють у маніпуляціях на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн гривень

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Імені екснардепа правоохоронці не називають, однак за даними ЗМІ, йдеться про Руслана Демчака.

Колишнього парламентаря передали українській стороні 13 липня у пункті пропуску "Краківець – Корчова". Після цього його затримали, а Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, у 2017 році учасники злочинної групи організували схему з облігаціями внутрішньої державної позики. Вони проводили штучні операції з купівлі-продажу цінних паперів, щоб отримувати прибуток без сплати податків.

У поліції заявили, що колишній депутат, який раніше був заступником голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, був одним із кінцевих бенефіціарів схеми.

Правоохоронці стверджують, що внаслідок цих дій екснардеп незаконно отримав і легалізував майже 20 млн гривень.

У 2023 році йому та іншим фігурантам оголосили про підозру. Після цього колишній депутат виїхав за кордон і був оголошений у міжнародний розшук. Наприкінці 2025 року його затримали в Німеччині.

За інкримінованими статтями йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Чехії затримали депутата Загвіздянської сільської ради Івано-Франківської області. Виявилось, що він привласнив гроші, які виділялись на зарплати вчителів. Загалом збитки оцінили на понад 2,5 мільйона гривень.