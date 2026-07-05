12 погибших в ДТП в Николаевской области: подозреваемый в совершении аварии задержан

Фото: Офис Генерального прокурора

Полицейские объявили подозрение водителю, спровоцировавшему ДТП в Николаевской области, что привело к гибели 12 человек

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews .

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, грузового автомобиля Volvo и Nissan Murano произошло вчера, 4 июля, на автодороге "Одесса – Мелитополь – Новоазовск".

В результате ДТП погибли 49-летний водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще шесть человек, среди которых 15-летняя девушка, находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях.

Правоохранители установили, что ДТП произошло из-за создания аварийной ситуации водителем Nissan Murano, который двигался по встречной полосе в отношении микроавтобуса. Полицейские установили его местонахождение и остановили на выезде из Николаева. За рулем находился 45-летний житель другого региона.

Вчера следователи полиции задержали водителя кроссовера в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

5 июля следователи следственного управления областного главка полиции при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек.

Напомним, что в Ковельском районе Волынской области в результате ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла погибли два человека, еще шестеро – пострадали.