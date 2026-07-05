15:56  05 июля
Вражеская атака на Павлоград: на СТО вспыхнул масштабный пожар
15:23  05 июля
В центре Херсона российский дрон атаковал гражданское авто
14:54  05 июля
Вражеская атака на Запорожье: трое раненых в результате удара русских дронов
UA | RU
UA | RU
05 июля 2026, 17:40

12 погибших в ДТП в Николаевской области: подозреваемый в совершении аварии задержан

05 июля 2026, 17:40
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Полицейские объявили подозрение водителю, спровоцировавшему ДТП в Николаевской области, что привело к гибели 12 человек

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, грузового автомобиля Volvo и Nissan Murano произошло вчера, 4 июля, на автодороге "Одесса – Мелитополь – Новоазовск".

В результате ДТП погибли 49-летний водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще шесть человек, среди которых 15-летняя девушка, находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях.

Правоохранители установили, что ДТП произошло из-за создания аварийной ситуации водителем Nissan Murano, который двигался по встречной полосе в отношении микроавтобуса. Полицейские установили его местонахождение и остановили на выезде из Николаева. За рулем находился 45-летний житель другого региона.

Вчера следователи полиции задержали водителя кроссовера в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

5 июля следователи следственного управления областного главка полиции при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек.

Напомним, что в Ковельском районе Волынской области в результате ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла погибли два человека, еще шестеро – пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Николаевская область
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
В Черкасской области в ДТП пострадал 15-летний мопедист
05 июля 2026, 18:58
"Не размывание, а естественный процесс": в НВМК объяснили проседание грунта на могилах
05 июля 2026, 18:24
Вражеский удар по Чернигову: оккупанты атаковали отделение "Новой почты"
05 июля 2026, 17:56
Кровавый удар по Изюму: враг обстрелял АЗС, есть погибший и раненые
05 июля 2026, 16:54
Сумская ОВА призывает жителей избегать заправочных станций из-за угрозы вражеских ударов
05 июля 2026, 16:30
Вражеская атака на Павлоград: на СТО вспыхнул масштабный пожар
05 июля 2026, 15:56
В центре Херсона российский дрон атаковал гражданское авто
05 июля 2026, 15:23
Вражеская атака на Запорожье: трое раненых в результате удара русских дронов
05 июля 2026, 14:54
В Одесской области мужчина взорвал гранату во время проверки документов: ранены двое полицейских
05 июля 2026, 14:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Виталий Портников
Все блоги »