14:55  21 травня
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
13:00  21 травня
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 21:15

Суд обрав запобіжні заходи учасникам "газової" схеми на Прикарпатті

21 травня 2026, 21:15
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

21 травня 2026 року Івано-Франківський міський суд розглянув клопотання Івано-Франківської обласної прокуратури щодо обрання запобіжних заходів 4 учасникам схеми з розкрадання природного газу із газотранспортної системи України

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

21 травня 2026 року Івано-Франківський міський суд розглянув клопотання Івано-Франківської обласної прокуратури щодо обрання запобіжних заходів 4 учасникам схеми з розкрадання природного газу із газотранспортної системи України.

Прокурори вимагали для підозрюваних - керівника та трьох працівників приватного газовидобувного підприємства - рекордні суми застави.

Згідно з рішеннями суду, до всіх підозрюваних застосовано запобіжні заходи - тримання під вартою із можливістю внесення застави. Суми застав становлять 166 млн грн, 200 млн грн, 998 тис грн. та 173 млн грн відповідно.

За клопотанням прокурорів, суд врахував усі наявні ризики та розмір збитків, завданих економічним інтересам держави.

Нагадуємо, масштабну схему розкрадання природного газу із державної газотранспортної системи викрили цього тижня на Прикарпатті. За даними слідства, працівники приватної компанії упродовж 2022 -2025 років нелегально відібрали з мережі та реалізували на ринку 8 млн м³ палива вартістю понад 200 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд газ Івано-Франківськ Прикарпаття схема
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Атака на Дніпро: кількість поранених зросла, серед постраждалих — троє дітей
21 травня 2026, 21:40
У Житомирі пенсіонер на мотоциклі влетів у іномарку
21 травня 2026, 21:30
У Дніпрі підлітки влаштували небезпечні ігри посеред проїжджої частини
21 травня 2026, 21:15
Майже 30 атак за добу: ворог накрив вогнем чотири райони Дніпропетровщини, є постраждалі
21 травня 2026, 20:58
На Львівщині чоловік жорстоко побив палицею собаку сусідки
21 травня 2026, 20:55
У Миколаєві підліток пограбував людину, яка заснула на зупинці
21 травня 2026, 20:40
Авіаудар по Білозерці: росіяни скинули три КАБи на багатоповерхівки, є постраждалі
21 травня 2026, 20:22
У Запоріжжі чоловік побив охоронця, бо думав, що це суддя
21 травня 2026, 20:20
На Львівщині 20-річний аферист оформив на жінку купу кредитів
21 травня 2026, 20:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »