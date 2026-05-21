Суд обрав запобіжні заходи учасникам "газової" схеми на Прикарпатті

21 травня 2026 року Івано-Франківський міський суд розглянув клопотання Івано-Франківської обласної прокуратури щодо обрання запобіжних заходів 4 учасникам схеми з розкрадання природного газу із газотранспортної системи України

Прокурори вимагали для підозрюваних - керівника та трьох працівників приватного газовидобувного підприємства - рекордні суми застави.

Згідно з рішеннями суду, до всіх підозрюваних застосовано запобіжні заходи - тримання під вартою із можливістю внесення застави. Суми застав становлять 166 млн грн, 200 млн грн, 998 тис грн. та 173 млн грн відповідно.

За клопотанням прокурорів, суд врахував усі наявні ризики та розмір збитків, завданих економічним інтересам держави.

Нагадуємо, масштабну схему розкрадання природного газу із державної газотранспортної системи викрили цього тижня на Прикарпатті. За даними слідства, працівники приватної компанії упродовж 2022 -2025 років нелегально відібрали з мережі та реалізували на ринку 8 млн м³ палива вартістю понад 200 млн грн.