Авіаудар по селу Щасливе на Запоріжжі: є поранені та руйнування

Фото: ДСНС

Російська авіація 7 травня атакувала село Щасливе у Запорізькій області. Троє людей зазнали поранень, зруйновано будинок

Про це написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews .

"Поранені троє людей, пошкоджений будинок, виникла пожежа - ворог ударив керованою авіабомбою по Запорізькому району. російське смертоносне залізяччя зруйнувало приватне подвір’я у с.Щасливе", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що пошкоджений будинок та будівлі поруч, виникло займання, площею 150 кв.м.

Поранення отримали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що вдень 7 травня під прицілом ворожих ударних безпілотників опинилися Миколаїв та Снігурівська громада. Внаслідок влучань зафіксовано пожежі та значні руйнування транспортної інфраструктури.