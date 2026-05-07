07 травня 2026, 20:15

Авіаудар по селу Щасливе на Запоріжжі: є поранені та руйнування

Фото: ДСНС
Російська авіація 7 травня атакувала село Щасливе у Запорізькій області. Троє людей зазнали поранень, зруйновано будинок

Про це написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Поранені троє людей, пошкоджений будинок, виникла пожежа - ворог ударив керованою авіабомбою по Запорізькому району. російське смертоносне залізяччя зруйнувало приватне подвір’я у с.Щасливе", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що пошкоджений будинок та будівлі поруч, виникло займання, площею 150 кв.м.

Поранення отримали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що вдень 7 травня під прицілом ворожих ударних безпілотників опинилися Миколаїв та Снігурівська громада. Внаслідок влучань зафіксовано пожежі та значні руйнування транспортної інфраструктури.

авіаудар Запорізька область обстріл
