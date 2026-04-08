Хотів допомогти мамі: на Харківщині судили чоловіка, який працював на окупантів

Як з'ясували правоохоронці, чоловік в окупації з початку червня до початку вересня 2022 року працював дільничним інспектором під керівництвом росіян у Куп'янську. Він виконував обов'язки охорони громадського порядку, підготовки та надання відповідей на звернення громадян.

На суді чоловік визнав провину. Він пояснив свої дії тим, що під час окупації він не мав роботи, але був повинен утримувати матір похилого віку, бо вона не отриувала пенсії.

Суд призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Також йому на 10 років забороняється обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування.

