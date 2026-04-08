08 квітня 2026, 10:35

Хотів допомогти мамі: на Харківщині судили чоловіка, який працював на окупантів

Фото з відкритих джерел
Основʼянський районний суд міста Харкова визнав громадянина винним у колабораціонізмі. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік в окупації з початку червня до початку вересня 2022 року працював дільничним інспектором під керівництвом росіян у Куп'янську. Він виконував обов'язки охорони громадського порядку, підготовки та надання відповідей на звернення громадян.

На суді чоловік визнав провину. Він пояснив свої дії тим, що під час окупації він не мав роботи, але був повинен утримувати матір похилого віку, бо вона не отриувала пенсії.

Суд призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Також йому на 10 років забороняється обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування.

Нагадаємо, працівники Служби безпеки затримали в Херсоні депутата місцевої обласної ради, який співпрацював з росіянами в період окупації міста. Під час звільнення громади посадовець втік за кордон, але пізніше повернувся в Україну. Йому загрожує до 12 років тюрми.

06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
На Рівненщині кросовер влетів у відбійник: загинув чоловік
08 квітня 2026, 12:10
НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко про хабар депутатам: що відомо
08 квітня 2026, 11:57
На Дніпропетровщині від поранень після обстрілу загинув священик УПЦ МП
08 квітня 2026, 11:42
44 млрд грн боргів: Харкову загрожує енергетичний колапс за каденції Терехова
08 квітня 2026, 11:38
На Житомирщині аферисти вкрали гроші у жінки, яка купувала їжу для дитини
08 квітня 2026, 11:35
Впав на колії: у Києві на залізничній станції загинув чоловік
08 квітня 2026, 11:15
У Тернополі чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 14-річного підлітка
08 квітня 2026, 10:51
Верба за 100 грн перетворилася на сміття біля київського метро
08 квітня 2026, 10:41
На Чернігівщині російський дрон атакував автостоянку: згоріли вантажівки
08 квітня 2026, 10:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »