У Львові вночі сталася пожежа у девʼятиповерхівці

Фото: ДСНС

Пожежа трапилася у Львові в пʼятницю, 20 лютого, близько 03:40 на вулиці Княгині Ольги

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

В одній з квартир на другому поверсі девʼятиповерхового будинку горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м.

До прибуття рятувальників власник квартири зміг вийти самостійно, проте густий чорний дим миттєво заповнив приміщення та почав підійматися вище, загрожуючи сусідам.

Через сильне задимлення надзвичайники евакуювали трьох людей за допомогою рятувальних пристроїв.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 04:35.

На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 19 лютого у Вінниці сталася пожежа в гуртожитку навчального закладу. Причиною займання стали залишені без нагляду ноутбук і телефон на зарядці.