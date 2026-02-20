15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
20 лютого 2026, 11:22

СБУ проводить обшуки у міській раді на Львівщині

20 лютого 2026, 11:22
Фото: Суспільне
У п’ятницю, 20 лютого, співробітники СБУ прийшли з обшуками у Шептицьку міську раду

Про це повідомив міський голова Шептицького Андрій Залівський, передає RegioNews.

Він розповів, що 19 лютого на території КП "Комунальник" проводили слідчі дії. Від ранку 20 лютого правоохоронці працюють в земельному відділі Шептицької міськради, зокрема вилучають документи.

"Моя позиція є принциповою та незмінною – ми максимально відкриті до співпраці з правоохоронними органами, а всі структурні підрозділи міської ради будуть всіляко сприяти слідству, оскільки ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. У разі виявлення порушень винні мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством. Очікуємо на офіційні висновки правоохоронних органів", – написав Залівський.

Наразі офіційної інформації щодо обшуків від правоохоронців немає.

СБУ проводить обшуки у міській раді на Львівщині
Земельний відділ Шептицької міської ради. Фото: Суспільне

Нагадаємо, раніше в СБУ прокоментували "рейд" до Валерія Залужного у 2022 році. У відомстві заявили, що дійсно відвідували його законспірований командний пункт, однак обшуків по факту не було.

