Фото: Суспільне

Про це повідомив міський голова Шептицького Андрій Залівський, передає RegioNews.

Він розповів, що 19 лютого на території КП "Комунальник" проводили слідчі дії. Від ранку 20 лютого правоохоронці працюють в земельному відділі Шептицької міськради, зокрема вилучають документи.

"Моя позиція є принциповою та незмінною – ми максимально відкриті до співпраці з правоохоронними органами, а всі структурні підрозділи міської ради будуть всіляко сприяти слідству, оскільки ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. У разі виявлення порушень винні мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством. Очікуємо на офіційні висновки правоохоронних органів", – написав Залівський.

Наразі офіційної інформації щодо обшуків від правоохоронців немає.

Земельний відділ Шептицької міської ради. Фото: Суспільне

Нагадаємо, раніше в СБУ прокоментували "рейд" до Валерія Залужного у 2022 році. У відомстві заявили, що дійсно відвідували його законспірований командний пункт, однак обшуків по факту не було.