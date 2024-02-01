Через обстріли у Миколаївській області є фіксуються відключення світла

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Росіяни за минулу добу, 31 січня, чотири рази вдарили по Миколаївській області. Внаслідок атак ворога є пошкодження та відключення світла

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

Як зазначив Кім, окупанти, ймовірно, застосували ракети "Іскандер-М" та зенітні С-300.

"Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання", - повідомив голова Миколаївської ОВА.

Внаслідок ворожих атак без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають.

Також росіяни вчора з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади, постраждалих немає. Крім того, ворог обстрілював з артилерії Куцурубську громаду, а протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів. Постраждалих немає.

Нагадаємо, також повідомлялося, що протягом минулої доби росіяни обстріляли територію приблизно 20 населених пунктів у Харківській області. Є руйнування цивільної інфраструктури.