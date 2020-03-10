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10 березня 2020, 14:45 5

Постраждала ще й теща: миколаївська поліція розшукує нападників на будинок сім'ї топ-менеджера "Зорі"

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10 березня 2020, 14:45 5
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Миколаївська поліція розшукує зловмисників, які скоїли розбійний напад на будинок миколаївця і поранили його дружину
Фто: поліція
Миколаївська поліція розшукує зловмисників, які скоїли розбійний напад на будинок миколаївця і поранили його дружину

Про це повідомляє Regionews з посиланням на відділ комунікації Нацполіції в Миколаївській області.

Як відомо, вночі розбійники залізли на другий поверх будинку на вулиці Леваневців і напали на його власників. Вони побили господаря будинку, а також поранили його дружину. Нападники зв'язали жертв і почали вимагати гроші. Заволодівши певною сумою, злочинці втекли, а постраждалі змогли викликати допомогу.

У поліції повідомили, що у будинку знаходились неповнолітній син та теща заявника: жінку зловмисники побили, а хлопчик встиг сховатись.

Власник помешкання вчинив опір злочинцям, тому вони, тікаючи, схопили незначну суму грошей та зникли.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України "Розбій", а також за ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України "Замах на умисне вбивство з корисливих мотивів", що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці розшукують нападників та вживають заходів задля їхнього затримання.


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