У Миколаєві невідомі напали на будинок топ-менеджера "Зорі": поранена його дружина

У Миколаєві двоє невідомих увірвалися в приватний житловий будинок начальника управління матеріально-технічного забезпечення ДП "Зоря"–"Машпроект" Валерія Подимаки

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У Миколаєві двоє невідомих увірвалися в приватний житловий будинок начальника управління матеріально-технічного забезпечення ДП "Зоря"–"Машпроект" Валерія Подимаки

Про це повідомляє Regionews з посиланням на Преступности.НЕТ.

Інцидент стався в ніч з понеділка на вівторок, 10 березня.

Бандити проникли в будинок через вікно другого поверху за допомогою приставної драбини. Всередині знаходилися Валерій Подимака, дружина Інна з дитиною, а також мати Валерія Подимаки.

Господаря, який намагався чинити незнайомцям опір вдарили чимось важким по голові, а жінка отримала кульове поранення в живіт, швидше за все з травматичного пістолета. Потім подружжю зв'язали руки і ноги пластиковими стяжками і почали катувати, вимагаючи гроші та цінності.

Валерій Подимака і дружина Інна

Заволодівши певною сумою, злочинці втекли, а потерпілі змогли викликати допомогу.

Зараз постраждала від вогнепальних поранень в область живота Інна Подимака перебуває в Лікарні швидкої медичної допомоги у важкому стані.

Зазначимо, що Валерій Подимака до роботи на "Зорі" займався підприємництвом, був членом правління Миколаївської дирекції банку "Аваль".