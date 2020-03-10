У Миколаєві невідомі напали на будинок топ-менеджера "Зорі": поранена його дружина
Про це повідомляє Regionews з посиланням на Преступности.НЕТ.
Інцидент стався в ніч з понеділка на вівторок, 10 березня.
Бандити проникли в будинок через вікно другого поверху за допомогою приставної драбини. Всередині знаходилися Валерій Подимака, дружина Інна з дитиною, а також мати Валерія Подимаки.
Господаря, який намагався чинити незнайомцям опір вдарили чимось важким по голові, а жінка отримала кульове поранення в живіт, швидше за все з травматичного пістолета. Потім подружжю зв'язали руки і ноги пластиковими стяжками і почали катувати, вимагаючи гроші та цінності.
Валерій Подимака і дружина Інна
Заволодівши певною сумою, злочинці втекли, а потерпілі змогли викликати допомогу.
Зараз постраждала від вогнепальних поранень в область живота Інна Подимака перебуває в Лікарні швидкої медичної допомоги у важкому стані.
Зазначимо, що Валерій Подимака до роботи на "Зорі" займався підприємництвом, був членом правління Миколаївської дирекції банку "Аваль".
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