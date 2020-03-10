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10 марта 2020, 14:45 5

Пострадала еще и теща: николаевская полиция разыскивает нападавших на дом семьи топ-менеджера "Зори"

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10 марта 2020, 14:45 5
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Николаевская полиция разыскивает злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на дом николаевца и ранили его жену
Фото: полиция
Николаевская полиция разыскивает злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на дом николаевца и ранили его жену

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, ночью разбойники залезли на второй этаж дома по улице Леваневцев и напали на его владельцев. Они избили хозяина дома, а также ранили его жену. Нападающие связали жертв и начали требовать деньги. Завладев определенной суммой, преступники скрылись, а пострадавшие смогли вызвать помощь.

В полиции сообщили, что в доме находились несовершеннолетний сын и теща заявителя: женщину злоумышленники избили, а мальчик успел спрятаться.

Владелец дома оказал сопротивление преступникам, поэтому они, убегая, взяли незначительную сумму денег и скрылись.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины "Разбой", а также по ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений", что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания.


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