У Києві на Оболоні дрон впав біля кафе: поранена дитина
Російські війська продовжують дронову атаку на столицю. Наслідки зафіксовані у Подільському та Оболонському районах міста
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
У Подільському районі безпілотник впав на територію нежитлової забудови. Екстрені служби працюють на місці.
В Оболонському районі БпЛА впав на відкритій території, через що пошкоджено розташоване поруч кафе. Постраждала дитина – медики надають їй необхідну допомогу.
Нагадаємо, у ніч та вранці 29 серпня російські війська атакували Київ. Під ударом опинилися Святошинський та Голосіївський райони.
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