Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські війська продовжують дронову атаку на столицю. Наслідки зафіксовані у Подільському та Оболонському районах міста

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

У Подільському районі безпілотник впав на територію нежитлової забудови. Екстрені служби працюють на місці.

В Оболонському районі БпЛА впав на відкритій території, через що пошкоджено розташоване поруч кафе. Постраждала дитина – медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч та вранці 29 серпня російські війська атакували Київ. Під ударом опинилися Святошинський та Голосіївський райони.