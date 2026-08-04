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04 серпня 2026, 08:59

Полтавщина – друга в Україні за поширенням хвороби Лайма: тривожна статистика

04 серпня 2026, 08:59
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Полтавська область посіла друге місце серед регіонів України за рівнем поширення хвороби Лайма за підсумками першого півріччя 2026 року

Про це інформує інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у січні-червні в Україні зареєстрували 1842 випадки хвороби Лайма.

Загальний показник захворюваності становив 4,493 випадку на 100 тисяч населення.

На Полтавщині цей показник значно вищий – 13,85 випадку на 100 тисяч населення. За рівнем захворюваності область поступилася лише одному регіону та увійшла до переліку територій із найвищим поширенням інфекції.

Хвороба Лайма – це інфекційне захворювання, яке передається людині через укуси заражених кліщів.

Однією з головних ознак інфікування є характерне почервоніння на місці укусу – так звана "мігруюча еритема", яка нагадує мішень.

Фахівці закликають мешканців бути обережними під час перебування на природі та своєчасно звертатися до медиків у разі виявлення укусу кліща чи симптомів захворювання.

Нагадаємо, раніше в Полтаві з міського бюджету планували спрямувати 1 млн грн на протикліщову обробку близько 50 гектарів парків і скверів. Серед найбільш небезпечних локацій визначено парк "Перемога" та Полтавський міський дендропарк, а також прибережні зони, які потребують обробки.

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Полтавська область хвороба Лайма кліщі укуси регіони
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