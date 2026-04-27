27 квітня 2026, 16:18

На Кіровоградщині викрили банду "чорних лісорубів", які завдали збитків довкіллю на понад 4 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора
На Кіровоградщині протягом пів року системно вирубували захисні лісосмуги. У результаті знищено понад 200 дерев і завдано понад 4 млн грн збитків довкіллю

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори повідомили про підозру трьом учасникам схеми.

За даними слідства, з вересня 2025 року по березень 2026 року вони без будь-яких дозволів системно заходили в захисні лісові насадження Долинської громади та вирубували дерева.

Знищено понад 200 дерев: акації, клени, дуби. Лише за одним із встановлених епізодів незаконно зрубано 153 дерева.

"Згідно з розрахунками Державної екологічної інспекції, завдана шкода довкіллю становить понад 4 млн гривень”, - повідомили правоохоронці.

Після вирубки деревину перевозили, зберігали та продавали мешканцям Кропивницького району. Отримані кошти розподіляли між собою.

Дії підозрюваних прокурори кваліфікували за ч. 4 ст. 246 КК України.

Нагадаємо, що на Буковині викрили масштабні незаконні вирубки лісу, що сталися через службову недбалість посадовців. Загальні збитки державі становлять майже 19 млн гривень.

Кіровоградська область вирубка дерев прокуратура
