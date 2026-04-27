На Кіровоградщині протягом пів року системно вирубували захисні лісосмуги. У результаті знищено понад 200 дерев і завдано понад 4 млн грн збитків довкіллю

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори повідомили про підозру трьом учасникам схеми.

За даними слідства, з вересня 2025 року по березень 2026 року вони без будь-яких дозволів системно заходили в захисні лісові насадження Долинської громади та вирубували дерева.

Знищено понад 200 дерев: акації, клени, дуби. Лише за одним із встановлених епізодів незаконно зрубано 153 дерева.

"Згідно з розрахунками Державної екологічної інспекції, завдана шкода довкіллю становить понад 4 млн гривень”, - повідомили правоохоронці.

Після вирубки деревину перевозили, зберігали та продавали мешканцям Кропивницького району. Отримані кошти розподіляли між собою.

Дії підозрюваних прокурори кваліфікували за ч. 4 ст. 246 КК України.

Нагадаємо, що на Буковині викрили масштабні незаконні вирубки лісу, що сталися через службову недбалість посадовців. Загальні збитки державі становлять майже 19 млн гривень.