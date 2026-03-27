27 березня 2026, 16:09

Правоохоронці повідомили про підозру експосадовцю Київської митниці, який збудував готель у Буковелі

ілюстративне фото: з відкритих джерел
САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці. Його підозрюють у легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готелю в Буковелі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За даними слідства, посадовець протягом 2020-2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області.

Загалом він вклав у будівництво понад 2 млн доларів США, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.

"Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес", – йдеться у повідомленні.

За скоєне фігуранту загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті. Збитки від незаконного потрапляння землі у приватні руки перевищують 20 млн грн.

