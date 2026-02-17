Фото: скриншот

У вівторок, 17 лютого, з 9:00 протягом пів години російські військові з тимчасово окупованого лівобережжя вели прицільний вогонь по житлових кварталах центра Херсона

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За словами очевидців, було шість "прильотів", які завдали значних ушкоджень будівлям – постраждали багатоповерхівки та один з корпусів навчального закладу.

Відомо про одного пораненого – 72-річного чоловіка. Йому надали необхідну меддопомогу.

Більше про наслідки чергового ворожого обстрілу Херсона – у відео.

Нагадаємо, шестеро жителів Сум постраждали внаслідок масованої атаки дронами по центру міста із ранку 17 лютого.