фото: ОГП

Правоохоронці у Львові оголосили підозру лікарці обласної клінічної лікарні та викладачці медзакладу вищої освіти

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Спільниці налагодили схему переправлення чоловіків за кордон. Вони взялись оформляти документи зі сфабрикованими діагнозами, на підставі яких встановлювалася група інвалідності. Це дозволяло чоловікам на законних підставах покидати країну. Вартість таких послуг становила 15,5 тисяч доларів.

У фігуранток вилучили документи з доказами протиправної діяльності та гроші.

Обом спільницям обрали запобіжні заходи.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали чоловіка, який "торгував" бронюванням від мобілізації.