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Правоохранители во Львове объявили подозрение врачу областной клинической больницы и преподавательнице медучреждения высшего образования

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Сообщницы наладили схему переправки мужчин за границу. Они принялись оформлять документы со сфабрикованными диагнозами, на основании которых устанавливалась группа инвалидности. Это позволяло мужчинам на законных основаниях покидать страну. Стоимость таких услуг составила 15,5 тысячи долларов.

У фигуранток изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности и деньги.

Обеим сообщницам избрали меры предосторожности.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали мужчину, который "торговал" бронированием от мобилизации.