На Львівщині судитимуть керівника лісгоспу, який привласнив землю у курортній зоні

фото: ДБР

Правоохоронці завершили розслідування щодо керівника лісгоспу на Львівщині, який привласнив землю у курортному районі та майно на 3 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

Як розповіли у відомстві, на одній з ділянок держпідприємства розташований "будинок лісника". Після реконструкції, площа будівлі склала понад 200 кв. м, а загальна вартість землі та споруди - понад 3 млн грн.

Також зазначається, що фігурант є депутатом та головою постійної комісії з питань землекористування сільради Славської ОТГ Львівській області. Він звернувся від імені своєї дружини до сільради за дозволом щодо виготовлення проєкту землеустрою начебто для ведення особистого господарства.

"Після позитивного рішення він залучив трьох інженерів-землевпорядників виготовити відповідний документ. Однак, під час підготовки проєкту інженери не вказали, що земля і будівля належить лісгоспу. На підставі цього підробленого проєкту сільрада надала землю дружині посадовця", - розповіли у ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській області шахраї пропонували фермерам передати у користування державні сільгоспугіддя Національної академії аграрних наук. За свої "послуги" зловмисники хотіли отримати понад мільйон доларів.