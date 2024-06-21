Пірнув і не виплив: в озері на Львівщині потонув чоловік

фото: ДСНС України у Львівській області

Трагедія сталася вчора ввечері, 20 червня, на озері в місті Судова Вишня Яворівського району. Потопельником виявився 32-річний чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Львівській області.

Так, близько о 19:55 чоловік пірнув у водойму та вже не виплив. Аби знайти тіло, рятувальники за допомогою човна та спеціального обладнання проводили обстеження озера.

"О 21:02 тіло чоловіка 1992 року народження було витягнуто на берег та передано працівникам поліції", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 20 червня у річці Сугоклея, що на Кіровоградщині, потонув чоловік. Тіло потопельника виявили рятувальники.

Раніше повідомлялося, що на Франківщині шукають 17-річного юнака, який зник на річці Черемош. Під час відпочинку на водоймі хлопець зник із поля зору та, ймовірно, втопився.