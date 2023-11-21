В Україні викрили нові схеми втечі ухилянтів за кордон

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Заблоковані три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних в Одеській, Черкаській та Львівській областях

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Фігуранти продавали ухилянтам фіктивні документи для виїзду за межі України під виглядом "важкохворих" або перевізників зарубіжної допомоги. Вартість своїх послуг зловмисники оцінювали до 10 тисяч доларів залежно від терміновості втечі від призову.

У Черкасах на "гарячому" затримали 40-річного колишнього страхового агента, який пропонував своїм військовозобов’язаним клієнтам вирішити питання про непридатність до служби за станом здоров’я. Раніше він вже був засуджений за підкуп посадовців. Наразі йому загрожує ще один термін ув’язнення.

В Одесі викрили трьох фігурантів, які пропонували потенційним призовникам ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних медвисновків про "погане здоров’я". При цьому ухилянтам не потрібно було проходити військово-лікарську комісію, а готовий пакет документів "про списання" з військової служби вони отримували через пошту.

На Львівщині затримали 25-річного мешканця Трускавця, який за гроші обіцяв посприяти потенційним призовникам виїхати за кордон як псевдоволонтери.

Як зазначили в СБУ, за всіма фактами тривають розслідування для встановлення обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на Буковині банду, яка заробляла на ухилянтах по 100 тисяч доларів на місяць.