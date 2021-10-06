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06 жовтня 2021, 14:16 407

У Львові з 14 жовтня можуть посилити карантин - Садовий

06 жовтня 2021, 14:16 407
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Фото: з відкритих джерел
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З 14 жовтня у Львові можуть посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Буде обмежено проведення масових заходів, робота навчальних закладів та лікарень

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає RegioNews.

За його словами, міський штаб оперативно реагування рекомендує починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи у Львові.

Можуть запровадити такі обмеження:

  • обмежити масові заходи,
  • перевести навчальні заклади на дистанційний режим,
  • припинити планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

Зазначається, що остаточна інформація з’явиться в п’ятницю, 8 жовтня, після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що у Львові в найближчі два тижні можуть закрити школи, а також ввести низку карантинних обмежень.

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