У Львові з 14 жовтня можуть посилити карантин - Садовий
З 14 жовтня у Львові можуть посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Буде обмежено проведення масових заходів, робота навчальних закладів та лікарень
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає RegioNews.
За його словами, міський штаб оперативно реагування рекомендує починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи у Львові.
Можуть запровадити такі обмеження:
- обмежити масові заходи,
- перевести навчальні заклади на дистанційний режим,
- припинити планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.
Зазначається, що остаточна інформація з’явиться в п’ятницю, 8 жовтня, після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.
Раніше повідомлялось, що у Львові в найближчі два тижні можуть закрити школи, а також ввести низку карантинних обмежень.
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