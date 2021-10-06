Во Львове с 14 октября могут ужесточить карантин - Садовый
С 14 октября во Львове могут усилить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Будет ограничено проведение массовых мероприятий, работа учебных заведений и больниц
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает RegioNews.
По его словам, городской штаб оперативно реагирования рекомендует начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия во Львове.
Могут ввести следующие ограничения:
- ограничить массовые мероприятия,
- перевести учебные заведения на дистанционный режим,
- прекратить плановые операции в больницах, принимающих больных COVID-19.
Отмечается, что окончательная информация появится в пятницу, 8 октября, после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось, что во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы, а также ввести ряд карантинных ограничений.
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