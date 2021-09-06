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06 вересня 2021, 18:03 20

На Львівщині у садовому кооперативі організували підпільний цвинтар

06 вересня 2021, 18:03 20
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Фото з відкритих джерел
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На Львівщині в одному з садово-городніх кооперативів організували підпільний цвинтар

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної поліції

Як повідомили учасники кооперативу, що знаходиться у селі Рясне-Руське Львівського району на їх землях було організоване кладовище, де проводяться захоронення померлих людей на комерційній основі.

За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома та погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище та проводить захоронення померлих людей.

"За фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців",- зазначаєтсья у повідомленні

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

кладовище нелегали кримінальна справа терміни

 
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