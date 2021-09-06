На Львовщине в садовом кооперативе организовали подпольное кладбище

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На Львовщине в одном из садово-огородных кооперативов организовали подпольное кладбище

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной полиции

Как сообщили участники кооператива, что находится в селе Рясное-Русское Львовского района на их землях было организовано кладбище, где производятся захоронения умерших людей на коммерческой основе.

По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит захоронения умерших людей.

"По факту дознаватели отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев", - отмечается в сообщении.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.