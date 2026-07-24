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24 липня 2026, 23:55

Бензин в Україні стрімко дорожчає: які цінники на АЗС

24 липня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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На тлі ситуації на Близькому Сході в Україні стрімко дорожчає пальне. Стало відомо, як змінились ціни станом на 24 липня

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 24 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 83,73 гривні за літр (+0,86 гривні);
  • бензин А-95 – 80,08 гривні за літр (+1,05 гривні);
  • бензин А-92 – 77,21 гривні за літр (+1,84 гривні);
  • дизпальне – 85,23 гривні за літр (+2,23 гривні);
  • автогаз – 41,27 гривні за літр (+0,27 гривні).

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

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