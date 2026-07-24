На Хмельниччині матір довела дитину до реанімації - як це сталось

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У Хмельницькій області судили 50-річну жінку. Вона відмовлялась звертатись до лікарів, коли її донька сильно захворіла

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

15-річна дівчинка казала матері, що їй зле. Проте жінка не зверталась до лікарів та вирішила лікувати дитину самостійно. В результаті дівчина опинилася у реанімації з тяжким сепсисом. Це могло призвести до порушення роботи внутрішніх органів, а також виявили численні некротичні рани.

Матір на суді визнала провину. Суд призначив матері покарання у вигляді двох років обмеження волі з іспитовим строком на один рік.

Наразі стан дівчини покращився, однак вона продовжує лікування. Вона заявила, що хоче й надалі проживати з матір’ю.

Нагадаємо, днями в місті Валки Харківської області надзвичайники врятували 4-річного хлопчика, який впав у дворовий колодязь. Дитину дістали з колодязя та передали медикам. Хлопчика з переохолодженням і забоями госпіталізували до місцевої лікарні.