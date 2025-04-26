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26 квітня 2025, 01:40

Народила третю дитину, щоб вберегти чоловіка від мобілізації: Джамала відповіла на "закиди" хейтерів

26 квітня 2025, 01:40
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Фото: YouTube
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Співачка Джамала розповіла, чи отримувала хейтерські коментарі після народження третього сина. За її словами, вона завжди хотіла велику родину

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Журналісти поцікавились, чи отримувала Джамала неприємні коментарі після народження третьої дитини. Наприклад, як телеведучій Лілії Ребрик писали про те, що вона нібито знову народила, щоб лише вберегти чоловіка від мобілізації.

Джамала зазначила, що вона не має спростовувати чиїсь такі думки, бо вона ще до повномасштабної війни казала в інтерв'ю про те, що хоче п'ять дітей. Саме до цієї "цифри" артистка ще йде.

Вона розповіла, що в її матері семеро дітей, а у прабабці — п'ять. Сама Джамала дуже любить великі родини.

"І взагалі вважаю, що Україну врятують тільки багатодітні сім'ї. Тому і в час, коли ми втрачаємо так багато, мені хотілося б, щоб наша держава робила все можливе і неможливе, щоб заохочувати жінок народжувати. Так, важко, але попри все", - каже артистка.

Довідка. Чоловік Джамали — економіст Сеїт-Бекір Сулейманов. Разом вони виховують трьох дітей: Еміра-Рахмана (2018), Селіма-Гірая (2020), Аліма Сеіт-Бекіра (2024).

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