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04 квітня 2025, 19:41
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Як правильно обрати новий холодильник

04 квітня 2025, 19:41
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Холодильник є чи не найважливішим приладом на кухні, саме тому після завершення ремонту в оселі його купівля стоїть чи не найпершому місці. Через різноманітність моделей вибрати й купити холодильник стає справжнім випробуванням. Ми розповімо, на які критерії потрібно орієнтуватися під час його купівлі

Насамперед зазначимо, що наразі один із найбільших виборів холодильників за доступними цінами наразі пропонує онлайн-магазин техніки та електроніки Foxtrot: https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/holodilniki_samsung.html. На сайті можна знайти холодильники різної марки, типу, вартості та різного функціоналу.

Людям, які не хочуть, щоб побутова техніка впадала в око, експерти рекомендують вбудовані холодильники. Втім, встановлення такої моделі займає більше часу, а в разі заміни доведеться шукати модель такої ж конструкції або навіть переобладнати кухню. Водночас звичайні холодильники не потребують додаткової збірки й можуть розміщуватися де завгодно.

Місткість холодильника має відповідати кількості членів сім'ї та їхнім уподобанням у харчуванні. Наприклад, одній людині достатньо холодильника на 120 літрів, а на кожну додаткову особу потрібно 50-60 літрів. Таким чином, для сім'ї з чотирьох осіб хорошим вибором стане модель на 300 літрів.

Сучасні холодильники мають від однієї до п'яти камер. Однокамерні мають компактні розміри і вміщують мінімум продуктів та оснащені міні-морозилкою. Двокамерні моделі можуть похизуватися двома повноцінними відсіками для охолодження і заморожування. Саме двокамерні холодильники є найпоширенішими серед покупців.

Класичні холодильники найчастіше обирають люди, які живуть у багатоквартирних будинках, через невелику площу кухні, тоді як розпашні моделі типу side-by-side більше підійдуть для заміських будинків із великими кухнями.

Керувати холодильником можна двома способами – механічно та електронно. Якщо вам не потрібне точне регулювання, варто вибрати холодильник з механічним керуванням, якщо ж ви хочете йти у ногу з часом, то зручним рішенням стануть холодильники з електронним керуванням, у яких температура виставляється кнопками із точністю до 1 градуса. Більш просунуті моделі пропонують навіть регулювання вологості й вибір інших режимів та функцій.

Якщо ви хочете тихий та надійний холодильник, то варто обрати модель з інверторним компресором. Завдяки плавному регулюванню такі моделі також витрачають набагато менше електроенергії, але коштують дорожче. Бюджетні варіанти оснащені звичайним компресором.

Цікаво, що нові моделі холодильників здатні зберігати температуру всередині навіть у разі відключення електроенергії, що неабияк важливо в українських реаліях.

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побутова техніка онлайн-магазин техніки та електроніки Foxtrot техніка для кухні новий холодильник
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