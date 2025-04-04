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04 апреля 2025, 19:41
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Как правильно выбрать новый холодильник

04 апреля 2025, 19:41
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Холодильник является едва ли не самой важной техникой на кухне, поэтому после завершения ремонта в доме его покупка стоит едва ли не на первом месте. Из-за разнообразия моделей выбрать и купить холодильник становится настоящим испытанием. Мы расскажем, на какие критерии нужно ориентироваться при его покупке

В первую очередь отметим, что сейчас один из самых больших выборов холодильников по доступным ценам предлагает онлайн-магазин техники и электроники Foxtrot: https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/holodilniki_samsung.html. На сайте можно найти холодильники разной марки, типа, стоимости и разного функционала.

Людям, которые не хотят, чтобы бытовая техника бросалась в глаза, эксперты рекомендуют встроенные холодильники. Впрочем, установка такой модели занимает больше времени, а в случае замены придется искать модель такой же конструкции или даже переоборудовать кухню. В то же время обычные холодильники не нуждаются в дополнительной сборке и могут размещаться где угодно.

Емкость холодильника должна соответствовать количеству членов семьи и их предпочтениям в питании. Например, одному человеку достаточно холодильника на 120 литров, а на каждого дополнительного человека нужно 50-60 литров. Таким образом, для семьи из четырех человек хорошим выбором станет модель в 300 литров.

У современных холодильников есть от одной до пяти камер. Однокамерные имеют компактные размеры и вмещают минимум продуктов и оснащены мини-морозилкой. Двухкамерные модели могут похвастаться двумя полноценными отсеками для охлаждения и замораживания. Именно двухкамерные холодильники наиболее распространены среди покупателей.

Классические холодильники чаще всего выбирают люди, живущие в многоквартирных домах из-за небольшой площади кухни, тогда как распашные модели типа side-by-side больше подойдут для загородных домов с большими кухнями.

Управлять холодильником можно двумя способами – механически и электронно. Если вам не нужна точная регулировка, следует выбрать холодильник с механическим управлением, если же вы хотите идти в ногу со временем, то удобным решением станут холодильники с электронным управлением, в которых температура выставляется кнопками с точностью до 1 градуса. Более продвинутые модели предлагают даже регулировку влажности и выбор других режимов и функций.

Если вы хотите тихий и надежный холодильник, следует выбрать модель с инверторным компрессором. Благодаря плавной регулировке такие модели также тратят гораздо меньше электроэнергии, но стоят дороже. Бюджетные варианты снабжены обычным компрессором.

Интересно, что новые модели холодильников способны сохранять температуру внутри даже в случае отключения электроэнергии, что очень важно в украинских реалиях.

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бытовая техника онлайн-магазин техники и электроники Foxtrot техника для кухни новый холодильник
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