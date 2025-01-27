Технічний SEO-аудит: знаходимо найпоширеніші помилки, що заважають потрапити в ТОП Google

Прес-реліз

Ефективне просування сайту – це не лише створення унікального контенту та якісного посилального профілю, а й кропітка робота над технічною частиною вебресурсу. Навіть найцікавіше наповнення не допоможе залучити бажаний трафік, якщо сайт має технічні помилки. Далі у матеріалі розглянемо детальніше найпоширеніші помилки, які впливають на SEO просування сайту, а також з’ясуємо, чому важливо проводити регулярний технічний аудит

Поширені технічні помилки, які ускладнюють SEO просування в Google

Пошукові системи послуговуються складними алгоритмами для ранжування вебресурсів, тому певні технічні помилки можуть вплинути на ефективність оптимізації та розкрутки сайту. Серед найпоширеніших аспектів, які варто доопрацьовувати, щоб досягти бажаних результатів SEO-оптимізації, можна виділити такі:

Низька швидкість завантаження сторінок. Це може погіршити користувацький досвід і збільшити показник відмов. Швидкість завантаження можна збільшити за допомогою оптимізації зображень і налаштування кешування.

Відсутність версії сайту, яка адаптована для мобільних пристроїв. Така помилка може призвести до падіння позицій у видачі пошукових систем та зменшення трафіку. Щоб СЕО просування сайту було ефективним, варто впровадити адаптивний дизайн.

Дублювання сторінок, контенту, URL-адрес та метатегів. Це негативно впливає на ранжування сайту пошуковими системами. Щоб уникнути цього, слід наповнювати вебресурс унікальним контентом та використовувати канонічні теги.

Неправильні редиректи. Це може призвести до втрати ваги сторінок та заплутати пошукові системи, тому важливо приділити ретельну увагу налаштуванню редиректів.

Відсутність або некоректне налаштування robots.txt і sitemap.xml. Коректне налаштування цих файлів допомагає індексувати потрібні сторінки або ж, навпаки, вказати пошуковій системі, які сторінки не потрібно індексувати.

З метою виявлення та виправлення можливих помилок на сайті варто проводити технічний SEO аудит. Це сприятиме підвищенню видимості сайту для користувачів і покращенню його позицій у пошуковій видачі.

Як ефективно просувати сайт у пошуковій видачі

Щоб ваш вебресурс потрапив у ТОП Google, варто делегувати його просування професіоналам і замовити послуги SEO спеціаліста. Це дозволить зберегти ваш час і досягти бажаних результатів. Якщо ви шукаєте надійного партнера, який допоможе розробити й реалізувати маркетингову стратегію, оптимальним вибором стане digital-агентство Ланет CLICK. Компанія надає послуги просування сайту в ТОП і має у своєму доробку низку успішно реалізованих кейсів. Фахівці агентства мають досвід роботи з різними вебресурсами, зокрема з інтернет-магазинами й медичними сайтами. Щоб обговорити деталі співпраці, дізнатися вартість СЕО просування чи замовити технічний аудит сайту, звертайтеся за номером +38 (044) 225-19-00 або ж пишіть на email: lanetclick@lanet.ua.