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27 января 2025, 12:09
Пресс-релиз

Технический SEO-аудит: находим самые распространенные ошибки, мешающие попасть в ТОП Google

27 января 2025, 12:09
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Эффективное продвижение сайта – это не только создание уникального контента и качественного ссылочного профиля, но и кропотливая работа над технической составляющей веб-ресурса. Даже самое интересное наполнение не поможет привлечь желаемый трафик, если сайт имеет технические ошибки. Далее в материале рассмотрим подробнее распространенные ошибки, которые влияют на SEO продвижение сайта, а также выясним, почему важно проводить регулярный технический аудит

Распространенные технические ошибки, которые затрудняют SEO продвижение в Google

Поисковые системы пользуются сложными алгоритмами для ранжирования веб-ресурсов, поэтому определенные технические ошибки могут повлиять на эффективность оптимизации и раскрутки сайта. Среди самых распространенных аспектов, которые следует дорабатывать, чтобы достичь желаемых результатов SEO-оптимизации, можно выделить следующие:

  • Низкая скорость загрузки страниц. Это может ухудшить пользовательский опыт и увеличить показатель отказов. Скорость загрузки можно увеличить с помощью оптимизации изображений и настройки кэширования.
  • Отсутствие версии сайта, которая адаптирована для мобильных устройств. Такая ошибка может привести к падению позиций в выдаче поисковых систем и уменьшению трафика. Чтобы СЕО продвижение сайта было эффективным, стоит внедрить адаптивный дизайн.
  • Дублирование страниц, контента, URL-адресов и метатегов. Это негативно влияет на ранжирование сайта поисковыми системами. Чтобы избежать этого, следует наполнять веб-ресурс уникальным контентом и использовать канонические теги.
  • Неправильные редиректы. Это может привести к потере веса страниц и запутать поисковые системы, поэтому важно уделить тщательное внимание настройке редиректов.
  • Отсутствие или некорректная настройка robots.txt и sitemap.xml. Корректная настройка этих файлов помогает индексировать нужные страницы или же, наоборот, указать поисковой системе, какие страницы не нужно индексировать.

С целью выявления и исправления возможных ошибок на сайте следует проводить технический SEO аудит. Это будет способствовать повышению видимости сайта для пользователей и улучшению его позиций в поисковой выдаче.

Как эффективно продвигать сайт в поисковой выдаче

Чтобы ваш веб-ресурс попал в ТОП Google, стоит делегировать его продвижение профессионалам и заказать услуги SEO специалиста. Это позволит сохранить ваше время и достичь желаемых результатов. Если вы ищете надежного партнера, который поможет разработать и реализовать маркетинговую стратегию, оптимальным выбором станет digital-агентство Ланет CLICK. Компания предоставляет услуги продвижения сайта в ТОП и имеет ряд успешно реализованных кейсов. Специалисты агентства имеют опыт работы с различными веб-ресурсами, в частности с интернет-магазинами и медицинскими сайтами. Чтобы обсудить детали сотрудничества, узнать стоимость СЕО продвижения или заказать технический аудит сайта, обращайтесь по номеру +38 (044) 225-19-00 или пишите на email: lanetclick@lanet.ua.

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