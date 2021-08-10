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10 серпня 2021, 21:19 7

На Закарпатті провели рятувальну операцію: трьом дітям стало зле під час походу в гори

10 серпня 2021, 21:19 7
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Фото ДСНС України
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Під час походу в горах Карпат трьом малолітнім туристам стало зле і щоб допомогти їм довелось викликати рятувальників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС України.

10 серпня о 11:30 за допомогою до гірських рятувальників Закарпаття звернулася туристична група з 28 чоловік, що рухалася маршрутом в районі гори Клифа Рахівського району. З'ясувалося, що на високогір'ї у екстремалів із Запорізької області погіршилося самопочуття, а троє дітей 10, 12 та 14 років потребують допомогу в транспортуванні до медичного закладу.

На допомогу на автомобілі високої прохідності та квадроциклі вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення м. Рахів.

Надзвичайники добралися до потерпілих, надали трьом малолітнім екстремалам долікарську медичну допомогу та транспортували до с. Луги, де на них вже чекали фахівці екстреної медичної допомоги. Попередньо: діти могли отримати харчове отруєння.

Також разом з потерпілими дітьми рятувальники евакуювали ще п'ять туристів цієї групи, серед яких двоє дорослих та троє неповнолітніх.

Нагадаємо, на Черкащині поліція затримала мешканця села Глушки, який в ніч на 8 серпня зірвав з адмінбудівлі старостату села Петрушки та спалив державний прапор України.

ДСНС рятувальники Карпати горы

 
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