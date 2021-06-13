Люстри з абажуром – яскраве доповнення дизайну інтер'єру
Класичні моделі люстр завжди і всюди були особливо популярними. Сьогодні їх найчастіше використовують там, де потрібно підготувати певний стиль дизайну інтер'єру чи хочеться отримати розсіяне світло на всю кімнату. Варіантів для покупки чимало, а допомогу в цій справі запропонує інтернет-магазин «Brille», де всі пропоновані люстри доповнюються фотографіями для наочності
Спочатку абажури відрізнялися популярністю на Сході. Згодом вони перейшли в Європу і почали користуватися актуальністю у місцевих аристократів. На сьогоднішній день люстри з абажуром виготовляються із застосуванням пластику, текстилю та металу. Іноді виготовляються і тканинні моделі, але там використовується шовк або ситець.
Переваги підвісних люстр
У порівнянні з аналогами або альтернативними моделями у абажурів є велика кількість переваг:
- подібні люстри приглушують світло і роблять його розсіяним, гарантуючи комфорт для очей;
- матеріали, з яких робляться люстри з абажурами, самі по собі створюють особливу атмосферу в кімнаті;
- люстри здатні створити відчуття свободи і безпеки;
- подібні світильники вважаються універсальними і багатофункціональними одночасно.
Нерідко подібні формати люстр активно використовуються в стилі ретро, коли необхідно комбінувати велику кількість старовинних предметів. Не зайвим буде додати люстри прованс, які також мають свою родзинку і особливості. Вони відмінно комбінуються з класичними шкіряними диванами або великим комодом.
Природні орнаменти на тканинних абажурах, бахрома або скляні вітражі – це все ті елементи, які в комбінації створюють яскраву композицію. Наприклад, при використанні африканської стилістики виробники застосовують яскраві кольори і грубі природні матеріали.
"Brille" – ідеальний і доступний вибір люстр з абажуром
Освітлювальні прилади від інтернет-магазину "Brille" – це великий асортимент різноманітних моделей, висока якість і надійність. Кожна лампа в каталозі доповнюється фотографіями для наочної оцінки, характеристиками і параметрами. Додаткову інформацію можна отримати у менеджерів.
Крім того в Україні є мережа магазинів "Brille", яка налічує 25 точок. Там можна наочно оцінити всі люстри з абажуром і вибрати оптимальне для себе рішення. Альтернативний варіант – доставка через інтернет-магазин з гарантією надійної упаковки.