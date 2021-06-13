10:37  13 червня
В Україні додалося 857 нових COVID-хворих
14:08  13 червня
На Херсонщині поліцейський стріляв у людей на трасі, є поранені
10:02  13 червня
Бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
13 червня 2021, 17:36 14
Прес-реліз

Люстри з абажуром – яскраве доповнення дизайну інтер'єру

13 червня 2021, 17:36 14
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Класичні моделі люстр завжди і всюди були особливо популярними. Сьогодні їх найчастіше використовують там, де потрібно підготувати певний стиль дизайну інтер'єру чи хочеться отримати розсіяне світло на всю кімнату. Варіантів для покупки чимало, а допомогу в цій справі запропонує інтернет-магазин «Brille», де всі пропоновані люстри доповнюються фотографіями для наочності

Спочатку абажури відрізнялися популярністю на Сході. Згодом вони перейшли в Європу і почали користуватися актуальністю у місцевих аристократів. На сьогоднішній день люстри з абажуром виготовляються із застосуванням пластику, текстилю та металу. Іноді виготовляються і тканинні моделі, але там використовується шовк або ситець.

Переваги підвісних люстр

У порівнянні з аналогами або альтернативними моделями у абажурів є велика кількість переваг:

  • подібні люстри приглушують світло і роблять його розсіяним, гарантуючи комфорт для очей;
  • матеріали, з яких робляться люстри з абажурами, самі по собі створюють особливу атмосферу в кімнаті;
  • люстри здатні створити відчуття свободи і безпеки;
  • подібні світильники вважаються універсальними і багатофункціональними одночасно.

Нерідко подібні формати люстр активно використовуються в стилі ретро, ​​коли необхідно комбінувати велику кількість старовинних предметів. Не зайвим буде додати люстри прованс, які також мають свою родзинку і особливості. Вони відмінно комбінуються з класичними шкіряними диванами або великим комодом.

Природні орнаменти на тканинних абажурах, бахрома або скляні вітражі – це все ті елементи, які в комбінації створюють яскраву композицію. Наприклад, при використанні африканської стилістики виробники застосовують яскраві кольори і грубі природні матеріали.

"Brille" – ідеальний і доступний вибір люстр з абажуром

Освітлювальні прилади від інтернет-магазину "Brille" – це великий асортимент різноманітних моделей, висока якість і надійність. Кожна лампа в каталозі доповнюється фотографіями для наочної оцінки, характеристиками і параметрами. Додаткову інформацію можна отримати у менеджерів.

Крім того в Україні є мережа магазинів "Brille", яка налічує 25 точок. Там можна наочно оцінити всі люстри з абажуром і вибрати оптимальне для себе рішення. Альтернативний варіант – доставка через інтернет-магазин з гарантією надійної упаковки.

квартира ремонт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Забудовники, пільговики і роми. Як і з ким бореться мер Рівного Третяк
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua