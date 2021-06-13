Люстри з абажуром – яскраве доповнення дизайну інтер'єру

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Класичні моделі люстр завжди і всюди були особливо популярними. Сьогодні їх найчастіше використовують там, де потрібно підготувати певний стиль дизайну інтер'єру чи хочеться отримати розсіяне світло на всю кімнату. Варіантів для покупки чимало, а допомогу в цій справі запропонує інтернет-магазин «Brille», де всі пропоновані люстри доповнюються фотографіями для наочності

Спочатку абажури відрізнялися популярністю на Сході. Згодом вони перейшли в Європу і почали користуватися актуальністю у місцевих аристократів. На сьогоднішній день люстри з абажуром виготовляються із застосуванням пластику, текстилю та металу. Іноді виготовляються і тканинні моделі, але там використовується шовк або ситець.

Переваги підвісних люстр

У порівнянні з аналогами або альтернативними моделями у абажурів є велика кількість переваг:

подібні люстри приглушують світло і роблять його розсіяним, гарантуючи комфорт для очей;

матеріали, з яких робляться люстри з абажурами, самі по собі створюють особливу атмосферу в кімнаті;

люстри здатні створити відчуття свободи і безпеки;

подібні світильники вважаються універсальними і багатофункціональними одночасно.

Нерідко подібні формати люстр активно використовуються в стилі ретро, ​​коли необхідно комбінувати велику кількість старовинних предметів. Не зайвим буде додати люстри прованс, які також мають свою родзинку і особливості. Вони відмінно комбінуються з класичними шкіряними диванами або великим комодом.

Природні орнаменти на тканинних абажурах, бахрома або скляні вітражі – це все ті елементи, які в комбінації створюють яскраву композицію. Наприклад, при використанні африканської стилістики виробники застосовують яскраві кольори і грубі природні матеріали.

"Brille" – ідеальний і доступний вибір люстр з абажуром

Освітлювальні прилади від інтернет-магазину "Brille" – це великий асортимент різноманітних моделей, висока якість і надійність. Кожна лампа в каталозі доповнюється фотографіями для наочної оцінки, характеристиками і параметрами. Додаткову інформацію можна отримати у менеджерів.

Крім того в Україні є мережа магазинів "Brille", яка налічує 25 точок. Там можна наочно оцінити всі люстри з абажуром і вибрати оптимальне для себе рішення. Альтернативний варіант – доставка через інтернет-магазин з гарантією надійної упаковки.