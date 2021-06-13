Люстры с абажуром – яркое дополнение дизайна интерьера

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Классические модели люстр всегда и везде пользовались популярностью. Сегодня их чаще всего используют там, где нужно подготовить определенный стиль дизайна интерьера или хочется получить рассеянный свет на всю комнату. Вариантов для покупки немало, а помощь в этом деле предложит интернет-магазин «Brille», где все предлагаемые люстры дополняются фотографиями для наглядности

Изначально абажуры отличались популярностью на Востоке. Со временем они перешли в Европу и начали пользоваться актуальностью у местных аристократов. На сегодняшний день люстры с абажуром изготавливаются с применением пластика, текстиля и металла. Иногда изготавливаются и тканевые модели, но там используется шелк или ситец.

Преимущества подвесных люстр

По сравнению с аналогами или альтернативными моделями у абажуров есть большое количество преимуществ:

подобные люстры приглушают свет и делают его рассеянным, гарантируя комфорт для глаз;

материалы, из которых делаются люстры с абажурами, сами по себе создают особую атмосферу в комнате;

люстры способны создать ощущение свободы и безопасности;

подобные светильники считаются универсальными и многофункциональными одновременно.

Нередко подобные форматы люстр активно используются в стиле ретро, когда необходимо комбинировать большое количество старинных предметов. Не лишним будет добавить люстры прованс, которые также имеют свою изюминку и особенности. Они отлично комбинируются с классическими кожаными диванами или большим комодом.

Природные орнаменты на тканевых абажурах, бахрома или стеклянные витражи – это все те элементы, которые в комбинации создают яркую композицию. К примеру, при использовании африканской стилистики производители применяют яркие расцветки и грубые природные материалы.

"Brille" – идеальный и доступный выбор люстр с абажуром

Осветительные приборы от интернет-магазина "Brille" – это большой ассортимент разнообразных моделей, высокое качество и надежность. Каждая лампа в каталоге дополняется фотографиями для наглядной оценки, характеристиками и параметрами. Дополнительную информацию можно уточнить у менеджеров.

Кроме того в Украине есть сеть магазинов "Brille", которая насчитывает 25 точек. Там можно наглядно оценить все люстры с абажуром и выбрать оптимальное для себя решение. Альтернативный вариант – доставка через интернет-магазин с гарантией надежной упаковки.