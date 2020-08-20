Серед кандидатів у члени тервиборчкомів виявили 160 осіб, які вже померли - ОПОРА

ЦВК має доступ до реєстру виборців і може перевіряти таку інформацію

ЦВК має доступ до реєстру виборців і може перевіряти таку інформацію

Фото: з відкритих джерел

Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що в партійних списках кандидатів для територіальних виборчих комісій перед місцевими виборами 25 жовтня вже виявлено близько 160 осіб, які померли.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН.

Айвазовська зазначила, що за інформацією, яка зараз є наявна, є проблема щодо використання персональних даних громадян без їх згоди для того, щоб бути зареєстрованими, поданими.

"Рішення щодо окремих людей прийнято членами територіальних виборчих комісій. Тому що у нас є спрощення у процедурі подання – а саме відсутність заяви з боку особи на готовність працювати у виборчій комісії. Ці заяви мали би бути, але вони зберігаються у політичної партії, вони не надаються до пакету документів для ЦВК”, - сказала вона.

За її словами, вже відомі факти, коли політичні партії вносять до переліку кандидатів у члени ТВК прізвища людей, які вже померли. Вона додала, що ЦВК має доступ до реєстру виборців і може перевіряти таку інформацію.

Наскільки мені відомо, виявлено близько 160 таких осіб, які вже померли, але вони подані на посаду членів ТВК”, - додала Айвазовська.

Раніше повідомлялося, що утворення нових районів і ліквідація тих, що існують, забезпечить відповідність системи адміністративно-територіального устрою районного рівня України сучасним вимогам та європейським стандартам.