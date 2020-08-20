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20 августа 2020, 13:39 5

Среди кандидатов в члены теризбиркомов обнаружили 160 человек, которые уже умерли - ОПОРА

20 августа 2020, 13:39 5
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ЦИК имеет доступ к реестру избирателей и может проверять такую информацию
ЦИК имеет доступ к реестру избирателей и может проверять такую информацию
Фото: из открытых источников
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Глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что в партийных списках кандидатов для территориальных избирательных комиссий перед местными выборами 25 октября уже обнаружено около 160 человек, которые умерли.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН.

Айвазовская отметила, что по информации, которая сейчас имеется, есть проблема использования персональных данных граждан без их согласия для того, чтобы быть зарегистрированными, поданными.

"Решение по отдельным людям принято членами территориальных избирательных комиссий. Потому что у нас есть упрощение в процедуре подачи - а именно отсутствие заявления со стороны лица на готовность работать в избирательной комиссии. Эти заявления должны были бы быть, но они хранятся в политической партии, они не предоставляються к пакету документов для ЦИК", - сказала она.

По ее словам, уже известны факты, когда политические партии вносят в перечень кандидатов в члены ТИК фамилии людей, которые уже умерли. Она добавила, что ЦИК имеет доступ к реестру избирателей и может проверять такую информацию.

Насколько мне известно, обнаружено около 160 таких лиц, которые уже умерли, но они представлены на должность членов ТИК", - добавила Айвазовская.

Ранее сообщалось, что образование новых районов и ликвидация тех, что существуют, обеспечит соответствие системы административно-территориального устройства районного уровня Украины современным требованиям и европейским стандартам.

выборы люди гражданство ЦИК ТИК
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