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28 березня 2020, 19:32 33

Україна в ніч на неділю, 29 березня, перейде на літній час

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28 березня 2020, 19:32 33
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О третій годині ранку стрілки годинника будуть переведені на годину вперед
Фото: Shutterstock
О третій годині ранку стрілки годинника будуть переведені на годину вперед

Про це повідомляє RegioNews.

Порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Не забудьте перевести годинники!


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