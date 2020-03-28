Україна в ніч на неділю, 29 березня, перейде на літній час

О третій годині ранку стрілки годинника будуть переведені на годину вперед

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О третій годині ранку стрілки годинника будуть переведені на годину вперед

Про це повідомляє RegioNews.

Порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Не забудьте перевести годинники!