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28 марта 2020, 19:32 1

Украина в ночь на воскресенье, 29 марта, перейдет на летнее время

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28 марта 2020, 19:32 1
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В 3 часа утра стрелки часов будут переведены на час вперед
Фото: Shutterstock
В 3 часа утра стрелки часов будут переведены на час вперед

Об этом сообщает RegioNews.

Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.

Не забудьте перевести часы!


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