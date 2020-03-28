Украина в ночь на воскресенье, 29 марта, перейдет на летнее время

В 3 часа утра стрелки часов будут переведены на час вперед

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В 3 часа утра стрелки часов будут переведены на час вперед

Об этом сообщает RegioNews.

Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.

Не забудьте перевести часы!