У Києві внаслідок ракетного удару РФ спалахнули пожежі, є постраждалі

Фото: ДСНС

Унаслідок нічної ракетної атаки Росії в ніч на 16 серпня у Києві зафіксували падіння уламків і пожежі у двох районах столиці. За останніми даними, постраждали троє людей

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews .

В Оболонському районі уламки впали на територію нежитлової забудови. Там виникла масштабна пожежа на території одного з ринків, також загорілися кілька автомобілів.

Ще за однією адресою через вибухову хвилю сталося незначне руйнування будівлі без подальшого займання.

Також зафіксували влучання у нежитлову будівлю.

У Голосіївському районі столиці виникла пожежа у нежитловому приміщенні.

Спочатку повідомлялося про одну постраждалу людину, згодом ДСНС уточнила, що в Оболонському районі травмувалися двоє людей. Станом на 07:20 Київська міська військова адміністрація повідомила про трьох потерпілих.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічним російським обстрілом в Оболонському та Голосіївському районах столиці. Наразі триває розбирання та проливання конструкцій.

На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та встановлюють остаточні масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, що пізно ввечері 15 серпня у центральній частині Сум російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль.