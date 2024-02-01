Студентів в Криму агітують ставати операторами FPV-дронів та вступати до російської армії, – ЦНС

фото: ЦНС

У тимчасово окупованому Криму росіяни проводять агітацію до лав Збройних сил РФ серед студентів, а також заохочують їх навчатись керуванню дронами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначили в Центрі, студентів набирають на курси з керування FPV-дронами. Місцем тренувань є полігон біля Севастополя. По завершенню курсів учасникам пропонують контракт з російською армією.

"Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити своє імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів", – підсумували в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники проводять приховану мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях у рамках підготовки до масштабного призову до своєї армії.