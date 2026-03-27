У Кропивницькому районі поліція затримала місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, в одному з населених пунктів району 36-річного чоловік вчинив щодо 17-річної дівчини дії сексуального характеру проти її волі.

Правоохоронці затримали зловмисника. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої).

За скоєне затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

