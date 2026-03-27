В Кропивницком районе полиция задержала местного жителя, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в одном из населенных пунктов района 36-летний мужчина совершил в отношении 17-летней девушки действия сексуального характера против ее воли.

Правоохранители задержали злоумышленника. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетней).

За совершенное задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

