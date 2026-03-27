Изнасилование 17-летней девушки на Кировоградщине: полиция задержала злоумышленника
В Кропивницком районе полиция задержала местного жителя, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, в одном из населенных пунктов района 36-летний мужчина совершил в отношении 17-летней девушки действия сексуального характера против ее воли.
Правоохранители задержали злоумышленника. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетней).
За совершенное задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области осудили мужчину, который насиловал 11-летнюю внучку своей сожительницы. Злоумышленнику назначили 15 лет заключения.
