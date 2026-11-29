Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Білоцерківському районі пошкоджені вісім багатоквартирних та три приватні будинки, шість гаражних приміщень та автомобіль. Внаслідок атаки травмовані четверо людей.

У Фастівському районі пошкоджень зазнали 10 домоволодінь та територія ринку.

У Вишгородському районі пошкоджений приватний житловий будинок.

Правоохоронці документують наслідки російських атак.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Загинула жінка, постраждали чотири людини, серед них — 14-річна дівчинка.