Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали Киевщину ударными беспилотниками. Последствия ударов зафиксированы в трех районах области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Белоцерковском районе повреждены восемь многоквартирных и три частных дома, шесть гаражных помещений и автомобиль. В результате атаки травмированы четыре человека.

В Фастовском районе повреждения получили 10 домовладений и территория рынка.

В Вышгородском районе поврежден частный жилой дом.

Правоохранители документируют последствия российских атак.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Погибла женщина, пострадали четыре человека, среди них 14-летняя девочка.